VIDEO: Porrista de futbol americano es noqueada tras balonazo

En partido de futbol americano colegial en los Estados Unidos un incidente pasó en pleno juego. Mientras el quarterback Austin Kendall pensó en enviar el ovoide a un compañero, el mismo se fue de largo y fue directo al rostro de una porrista.

OU cheerleader Kylie Fears got hit in the face by an Austin Kendall (@A_Kendall11) pass during the Red-White game Saturday. The good news is she's ok and had a good sense of humor about the whole situation. Kendall made sure to check in on her last night. pic.twitter.com/w6KE7lloeV

— Dylan Buckingham (@DylanBuckingham) April 15, 2018