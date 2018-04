NFL confirma la fecha del juego Chiefs vs. Rams en el Azteca

La NFL dio a conocer que el partido entre Los Angeles Rams y los Kansas City Chiefs que se disputará en el Estadio Azteca, se llevará a cabo el lunes 19 de noviembre, durante la semana 11 de la temporada 2018.

Será el tercer partido consecutivo que recibe México. En 2016 los Raiders de Oakland se impusieron sobre los Texans de Houston y el año pasado, los Patriots de Nueva Inglaterra superaron a los ‘malosos’.

Para este encuentro de Monday Night, los Rams fungirán como locales.

Monday Night Football is coming to Mexico City! #LARams will take on the Chiefs on November 19th at 5:15 PM PT #VamosRams 🇲🇽

¡El juego de Monday Night Football va a la Ciudad de México! Los Rams se enfrentarán a los Chiefs el 19 de noviembre a las 5:15 pm (Pacífico) pic.twitter.com/vzX2mIJ9Yj

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) April 19, 2018