Se inaugura el estadio del LAFC de Carlos Vela

El nuevo estadio de Los Ángeles Futbol Club de la MLS fue inaugurado este miércoles con asistencia de directivos, invitados especiales y autoridades locales encabezadas por el alcalde Eric Garcetti.

El estadio Banc of California que tuvo un costo en su construcción por 350 millones de dólares y con capacidad para 22 mil asistentes, es sede del equipo Los Ángeles Futbol Club (LAFC) en donde juega el mexicano Carlos Vela.

The ribbon has been cut. 11 days until the @LAFC home-opener! pic.twitter.com/TSaZmy4QBG — Banc of California Stadium (@BancStadium) April 18, 2018

El estadio fue construido en el área en donde se ubicaba el desaparecido Sports Arena de Los Ángeles y esta a un costado del Coliseo de Los Ángeles.

Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti, el comisionado de la MLS Don Garber, varios miembros del consejo y una lista A de los propietarios de LAFC, incluyendo Earvin "Magic" Johnson, Nomar Garciaparra, Mia Hamm-Garciaparra y copropietario y presidente ejecutivo de LAFC Peter Guber.

Despues de la ceremonia de corte de liston para la inauguración, el equipo realizó su entrenamiento y tendrá su primer encuentro en este sitio en el torneo regular hasta el 29 de abril contra Seattle Seanders.

LAFC comenzó su temporada inaugural al ganar tres de sus primeros cinco partidos, con dos derrotas por 5-0 frente al Atlanta United y una impactante por 4-3 ante LA Galaxy en el primer partido de rivalidad de la ciudad entre los clubes locales.

La construcción del estadio, en el antiguo emplazamiento de Los Angeles Memorial Sports Arena tomó 20 meses. Es el primer estadio al aire libre que se construirá en Los Ángeles desde que se terminó el Dodger Stadium en 1962.

El proyecto también incluye una gran plaza pública, restaurantes, una tienda minorista LAFC y un centro de conferencias y eventos planificado para abrir los 365 días del año.

It was great to see the team and have the support of Mayor Garcetti @MayorOfLA, Supervisor @mridleythomas, and Councilman @CurrenDPriceJr. pic.twitter.com/bCORceMNxc — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 18, 2018

Además, el estadio será un sitio para conciertos, comenzando el 2 de junio con el festival de música pop Wango Tango y futbol en los Juegos Olímpicos de 2028.