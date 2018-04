Chivas le responde al Atlas: “Nos quieren aplastar... a ver si pueden”

Los jugadores surgidos de las fuerzas básicas son los que más sienten los colores. Son ellos quienes se han encargado de “calentar” el Clásico Tapatío que se disputará este viernes en el Estadio Jalisco. El rojinegro Juan Pablo Vigón empezó: “Los queremos aplastar”. Y el rojiblanco Ángel Zaldívar le respondió este jueves: “A ver si pueden”.

“No creo que estén tan confiados, creo que saben de nuestra capacidad, como él (Vigón) dice: nos quieren aplastar, pero a ver si pueden. Nosotros tenemos un gran equipo, pese a los jóvenes o los que jueguen, sabemos que podemos hacerle frente a cualquier. Es una motivación más que es contra Atlas y que muchos de los canteranos lo viven desde fuerzas básicas”, explicó el “Chelo” Zaldívar.

“A ver si puede, creo que él puede decir que nos va a aplastar, pero la cosa es demostrarlo en el campo. Se pueden hablar muchas cosas, pero para nosotros siempre es un plus como canteranos enfrentar al Atlas. Me ha tocado enfrentarlos muchas veces y me fue bien, no creo que esta vez sea la excepción”, agregó el delantero de Chivas.

Ambos equipos llegarán ya eliminados al encuentro de este viernes en el Estadio Jalisco. Pero es un Clásico Tapatío y se juega más que tres puntos. Aunque en la Concacaf está cerca del título, el fracaso del Guadalajara en la Liga MX está consumado. Vencer al Atlas no borrará lo malo que ha sido el Clausura 2018.

“Venimos muy bien, la verdad con la motivación grande por los resultados, si creo que en Liga hemos quedado a deber, pero esto es un Clásico y queremos cerrar de la mejor manera. Es cierto que no salvas con un partido el torneo, ya la Liguilla se nos fue y tenemos que cerrar de la mejor manera, para darle una alegría en el Jalisco a la afición porque es un Clásico”, aseguró Zaldívar.

“La afición siempre va a estar ahí, nos va a apoyar, aparte es un Clásico y se juega el orgullo, más que tres puntos. No sé, a lo mejor Atlas sí salva su torneo con ganarnos, pero nosotros no salvamos el torneo con ganarles. Es un plus, porque es un Clásico y lo tenemos que ganar. Se juega el orgullo, somos de la misma ciudad, hay muchas apuestas, gana uno y el otro no se acaba la carrilla. Se juega eso y no se salva un torneo para nosotros”, finalizó el delantero de Chivas.