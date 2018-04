Abogado ve imposible acabar con 'Pacto de Caballeros' en Liga MX

Será casi imposible que la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) traslade al marco jurídico prohibir el “pacto de caballeros”, ya que al final los equipos podrán llegar a arreglo fuera de lo legal, señaló el abogado David Cohen.

“Se podía firmar ese documento de respetar el no llevar acabo el ‘pacto de caballeros’, pero me parece imposible que los equipos lo cumplan porque al final es un tema entre ellos, es una cuestión de hecho no jurídica”, acotó.

Manifestó que pese a que “hay unos que sí respetan (los derechos del futbolista), otros no tienen el más mínimo interés y será muy complicado que lo puedan trasladar al plano jurídico, porque si uno de ellos no cumple, se pueden poner de acuerdo en lo oscurito, fuera de lo legal”.

En entrevista con Notimex, Cohen, quien es experto en derecho laboral, indicó que más allá de las buenas voluntades que pudiera haber para acabar con esto, él considera poco viable que desaparezca el “pacto de caballeros”.

“Es un acuerdo al que llegaron los equipos fuera de lo legal para someter a los jugadores, porque este pacto es de reciprocidad, porque en algún momento puede beneficiar al América o al Pachuca o al que sea”, acotó.

Cohen, quien defendió al ex futbolista Salvador Carmona en la demanda que interpuso ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF), destacó que si él representará a la AMFpro, pediría que se firme un convenio para que los equipos puedan llegar a un acuerdo con futbolistas que hayan terminado contrato con otra institución.

“Lo que buscaría si fuera miembro de la AMFpro es que los equipos plasmen en un documento el de contratar a cualquier jugador libre, firmar un convenio donde se pongan estas obligaciones, pero independientemente que se firme al final ese pacto, no deja de ser ilegal, no cumple con disposiciones de FIFA”, dijo.

Indicó que recomendaría trasladar la exigencia a “un documento en el que ellos pudieran acreditar que un equipo no los contrata, en virtud que no se ha cerrado la relación contractual con otro equipo de la manera en que pretenden”.

Apuntó que de esta forma, podrían presentar una queja ante la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF), porque los jugadores no pueden acudir a tribunales ordinarios.