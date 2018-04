¡A la final! Nadal vence a Dimitrov en semifinales en Montecarlo

Rafael Nadal se mantuvo en curso para ganar su 31er título de Masters, al vencer el sábado a Gregor Dimitrov 6-4, 6-1 en semifinales del torneo de Montecarlo.

El español estuvo en control todo el match contra el búlgaro, al que se impuso por 11na vez en 12 encuentros.

Si Nadal gana la final el domingo, Nadal además mantendrá el número 1 en la clasificación. Si pierde, Roger Federer lo reclamará.

