Nahuel Guzmán pide titularidad en Argentina

El guardameta argentino, Nahuel Guzmán, dio a conocer que necesita que le den oportunidad dentro del marco de la Selección de Argentina para demostrar la capacidad que tiene como cancerbero.

“Estaría bueno tener una prueba que no sea un partido definitivo, pero me siento preparado. He tenido pocas chances y uno necesita esa prueba”, fueron las palabras del sudamericano para el programa deportivo Radioclub de Sí en la estación 98.9.

Argumentan que “El Patón” podría ser parte de su combinado para el certamen de Rusia 2018, debido a que el estratega Jorge Sampaoli lo llevaría a tierras mundialista, ya que los rumores de la baja de actividad de Sergio Romero podían al felino como una opción interesante para resguardar los tres palos de la Argentina.

