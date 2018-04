VIDEO: 'Nunca le negaremos la comida al jodido', Martinoli a Facundo y su llegada a Azteca Deportes

La irreverencia de Facundo llegó a TV Azteca, la empresa que criticó duramente cuando era parte de Televisa y que hasta hizo famosa su frase "odio a los tvaztecos".

Es por ello que a su llegada a Azteca Deportes, el comentarista Christian Martinoli bromeó con el conductor de su pasado 'anti TV Azteca' y lanzó un contundente comentario.

"Nunca le negaremos la comida al jodido", respondió el carismático narrador luego de que el propio Facundo le preguntara qué opinaba de su llegada a la Televisora del Ajusco.

El ex integrante de Televisa Deportes, en la cobertura de los Mundiales, publicó un divertido video en el que cuenta, muy resignado, que ya es todo un 'tvazteco.

Aquí te dejamos el video:

Facundo lanza indirecta a Televisa Deportes desde la competencia

Facundo era una de las cartas fuertes de Televisa Deportes en la cobertura de los Mundiales, no obstante ahora el conductor decidió emigrar a la competencia directa y desde TV Azteca envió una fuerte indirecta a la televisora de Chapultepec.

El locutor de 'Ya Párate' se dijo emocionado de poder ser parte del equipo de Azteca Deportes que viajará a Rusia para la cobertura del Mundial de este año, pero no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra su antigua casa.

"Qué chido es poder empezar a planear algo con cuatro meses antes, no una semana antes! Y, no sé, me emocioné mucho de poder hacer cosas en Azteca", apuntó el conductor de 'Mi pareja puede', dejando entrever que en Televisa Deportes no había una buena planeación en cuanto a la programación de las Copas del Mundo.

