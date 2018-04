Gerardo Ulloa obtiene triunfo en la Copa Checa

Gerardo Ulloa ha demostrado ser uno de los mejores ciclistas de México en los últimos años y lo demostró en República Checa. El azteca del equipo de Conade puso la bandera de nuestro país en lo alto, luego de adjudicarse le primera etapa en la categoría Sub-23.

Con un tiempo de 1:25:22 horas de recorrido en territorio checo, el flamante campeón panamericano dejó atrás la malaria que tuvo en algunas participaciones y se colocó en la tabla general del certamen en el cuarto sitio, por detrás del subcampeón Jaroslav Kulhvy.

"Fue una carrera purísima de principio a fin, mucho calor, pero afortunadamente logramos entrar en primero Sub-23 y cuarto general un minuto y 32 segundos del subcampeón", aseguró el mexicano.

Adair Prieto, quien también estuvo en la competencia, no tuvo la misma fortuna que su compatriota, ya que en su bicicleta existieron diversos mecánicos que le impidieron cerrar la contienda y tuvo que retirarse.

"Me sentí fuerte al arranque", inició. "Me mantuve en el top 5 la mitad de la primera vuelta, sin embargo tuve una falla mecánica en los cambios de la bicicleta que me dejó fuera de la carrera. Seguimos enfocados para Alemania en la siguiente semana", aseveró el ciclista.

Al final, el también mexicano Joe Hernández se quedó en el décimo octavo lugar del campeonato.

