Árbitro acusa despido por ‘pinche negro’

El árbitro mexicano Adalid Maganda fue dado de baja por la Comisión de Arbitraje y tras enterarse de la noticia aseguró que fue despedido por su color de piel.

De acuerdo con información del diario La Afición, el silbante se enteró de esto el pasado 19 de abril e inmediatamente fue a las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para hablar con Jorge Gasso, encargado del área técnica; Arturo Brizio, presidente de la comisión, y Julio Escobar, auxiliar de Gasso.

"Hace como 15 días yo fui a preguntarles a ellos, fui a preguntarles el por qué mi situación en el arbitraje y no me contestaron nada, sólo me daban excusas y le pregunté sin era sobre mi color a Arturo Brizio y se echó una carcajada sarcásticamente: ‘no, cómo crees’. Pues dígame si es eso, y me dijo: 'nada más te voy a decir que vamos a evaluar tu rendimiento y creo que ya no vas a entrar en planes para la comisión'”, declaró en entrevista para el medio.

Tras platicar con Brizio, el árbitro contó que inmediatamente Gasso señaló que se iba por su color de piel. “Jorge Eduardo Gasso me dijo negro ahí, en esa reunión. ¡Pues por negro! ¿No te ves tu color”, contó.

Y de igual forma relató que cuando llegó a la reunión, Gasso lo recibió diciéndole “¿Y tú, qué haces aquí pinche negro?”, lo que provocó las risas de Brizio y Escobar.

Maganda afirma que en México existe mucho racismo y en especial en el futbol. “Ellos dicen que te lo dicen de desmadre, pero no es así, te lo dicen con dolo: Pinche negro, ¿y tú, qué haces aquí? Regrésate a tu tierra, Guerrero’, expresó.

Por otro lado, Arturo Brizio, negó cualquier acto de racismo y que la baja de Adalid se debió a un bajo rendimiento.

“El Señor Maganda tuvo un rendimiento muy pobre durante la temporada, reprobó las pruebas físicas en sus partidos en cancha y su sobrepeso orilló a la comisión a tomar esa decisión”, expresó para el diario El Universal.

Además informó que la Federación liberaría un comunicado en el que se negaría el hecho.

No es la primera vez que Adalid Maganda tiene problemas de este tipo. En 2015 reportó un acto racista durante un partido de la Copa MX entre Pachuca y Atlante, donde algunos jugadores de los Tuzos lo recibieron con sonidos que simulaban ser de un mono.

El silbante dio a conocer el incidente a la comisión y la Liga; sin embargo, todo quedó en un regaño, mientras que los directivos dijeron que no se presentó tal situación.