Jorge Vergara exige un país sin miedo

Jorge Vergara, dueño de las Chivas, se unió a las voces que lamentan la muerte de los tres estudiantes universitarios de Jalisco que fueron secuestrados y asesinados por un grupo criminal.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario lamentó el fallecimiento de los jóvenes y se unió a la exigencias donde los jóvenes “puedan soñar y no temer por su integridad”.

Javier, Marco y Daniel soñaban con contar historias; la última no pudo ser mostrada solo porque eligieron el lugar equivocado para prender su cámara. No es justo y duele mucho. Exigimos una nación donde los jóvenes puedan soñar, y no temer por su integridad #NoSonTresSomosTodxs pic.twitter.com/aOJpx7qjU2

— Jorge Vergara M. (@jorgevergara) April 26, 2018