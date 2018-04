¡Se enfila a Kiev! Real Madrid firma voltereta ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena

El Real Madrid se enfila rumbo a Kiev y rumbo al tricampeonato en Champions League. Parece que nadie va a poder detenerlo. El equipo merengue se plantó firme en el Allianz Arena para disputar la ida de la semifinales y a pesar de que sufrió los primeros minutos, firmó la voltereta que dejó el marcador final 1-2, dos valiosos goles de visitante que le dan doble ventaja para cerrar la llave en el Santiago Bernabéu.

"Le regalamos dos goles al Real Madrid con errores claros y tuvimos una serie de ocasiones que no aprovechamos. Con ello no es sorprendente que hayamos perdido", resumió el entrenador del cuadro alemán, Josef Heynckes.

Y es que el cuadro bávaro inició ganando el encuentro. Apenas al minuto 28 Kimmich encontró el error de Keylor Navas para abrir el marcador en casa; el arquero tico se anticipó esperando un centro y reaccionó tarde al disparo que puso el 1-0.

No obstante, la ‘bestia negra’ se debilitó con las dos lesiones que sufrieron Robben al 8’ y Boateng al 34’, por lo que ambos tuvieron que abandonar la cancha; aunado a que ya llegaba a la gran cita sin una de sus grandes figuras: Arturo Vidal.

Es así que luego de que Ribbery perdonara solo ante el arco madridista, llegó el respiro para el cuadro visitante a un minuto de finalizar el primer tiempo. Tras un gran centro de Lucas Vázquez, apareció la zurda de Marcelo para vencer con un letal disparo cruzado a Sven Ulreich y poner el 1-1.

Para la parte complementaria, Zinedine Zidane apostó por un cambio aprovechando las molestias de Isco en el hombro, por lo que mando a Asensio a la cancha y fue el encargado de quitarle protagonismo a Ribbery y la oportunidad de recuperar la ventaja.

Entonces, un error de Rafinha en la salida le puso la pelota como regalo a Asensio, quien corrió a toda velocidad al área para mandarla a las redes y sentenciar el 2-0.

Es así como el Real Madrid tomó ventaja en la serie, la cual cerrará el próximo martes 1º de mayo en Madrid.

⏰ RESULT ⏰

Marcelo & Marco Asensio strike in Munich as holders Real Madrid recover to claim a semi-final first-leg win against Bayern. 💪

Who are you backing to reach the final? 🤔#UCL pic.twitter.com/cYubpUklg5

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2018