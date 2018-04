VIDEO: Futbolista se emborracha en un antro y se pasea sin playera

Emelec no atraviesa un buen momento futbolístico, ya que vienen de perder ante River Plate y Delfín, por la Copa Libertadores y el torneo de Ecuador, respectivamente, y en medio de ese panorama, uno de sus emblemas, el defensa central Jorge Guagua fue protagonista de una polémica.

Esto porque el zaguero no fue considerado para el viaje de los de Guayaquil a Buenos Aires, para medirse con River en la Copa, y el jugador aprovechó el tiempo libre para salir de fiesta.

El problema es que Guagua fue grabado en una discoteca en estado de ebriedad, y sin playera, video que se viralizó rápido por las redes sociales, y por lo que el ex seleccionado ecuatoriano tuvo que salir a dar explicaciones.

"Me conocen y saben que no soy de andar en esto. De mi parte sólo puedo pedir perdón a todo Emelec. Soy consciente de que no era el momento de salir por el mal presente que estamos pasando. Y quiero hacerles saber que sigo comprometido con el equipo", dijo en primera instancia el jugador.

El zaguero de Emelec de 36 años agregó que "me equivoqué y aceptaré las sanciones que puedan venir".

Aquí te dejamos el video:

