Keisuke Honda dejará al Pachuca para mejorar el mundo

El futbolista japonés Keisuke Honda informó a través de sus redes sociales que tiene en mente dejar al Pachuca, ya que pretende hacer cosas nuevas para mejorar el mundo.

""Mi querida gente Mexicana, quiero compartirles un poco de lo que pienso. Es posible que me vaya de Pachuca, pero el dinero no es la razón, yo nunca he negociado sobre eso con el club. Yo había tomado esta decisión hace un año atrás, cuando firme con el club".

Continúo: "Yo quiero intentar cosas nuevas para mejorar el mundo. Realmente aprecio todo el cariño que me han demostrado, y quiero mucho a mis compañeros, a Diego, Marco, Andres, Jesus, y toda la gente de Pachuca y Mexico. Los siento como si fuesen mi familia. Gracias", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Keisuke Honda ha tenido un buen desempeño durante su estadía con los Tuzos del Pachuca, además de que su afición se ha encariñado con el japonés; sin embargo, todo indica que el cuadro hidalguense no entrará más en sus planes, aunque no indica la fecha en que dejará al equipo con el que llegó durante el mes de julio del 2017 para reforzarlos a partir del Torneo Apertura 2017.

