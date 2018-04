VIDEO: Aficionado se tatúa jersey completo de su equipo

El futbol se ha convertido en uno de los deportes con mayor número de aficionados al rededor del mundo, siendo José Mauricio Dos Anjos una muestra de ello, quien decidió tatuarse el jersey completo del Flamengo FC, equipo que milita en la Primera División de Brasil.

Fue a través de redes sociales que Mauricio con gran orgullo compartió el proceso del tatuaje, mostrando sus 32 sesiones hasta llegar al resultado final, el cual le costó aproximadamente 200 dólares (3 mil 600 pesos mx), la travesía del aficionado se ha vuelto viral en redes sociales, causando infinidad de reacciones entre los usuarios.

“La gente me pregunta si no es raro llevar siempre la camiseta del Flamengo y la verdad es que no. Para mí es lo más normal. No tengo la sensación de que a nadie con el que hable sobre el tatuaje le disguste. De todas maneras, sigo poniéndome la camiseta del Flamengo dos veces a la semana. Aunque cuando estoy en casa voy sin nada", mencionó Mauricio.



