Estadio de Rusia ya tiene grietas y no se ha inaugurado

Aún no se inaugura y ya hay problemas. El Mundial de Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y ya comenzaron los detalles a poco menos de dos meses de que ruede el balón en Moscú, pues se encontraron grietas en el Coloso de Volgogrado, estadio que será sede mundialista.

AY NANITA!!!

Está grieta apareció en la mundialista Arena Volgogrado a unos días de su inauguración!

Pero dicen los ingenieros rusos que no pasa nada.

Y en Rusia ya es un escándalo mediático por el dineral que costó. pic.twitter.com/WrH1JUSi4r — SoyReferee (@SoyReferee) April 28, 2018

Según medios internacionales especializados, la Arena presentó una abertura importante en los pilares, pero no le quieren dar la importancia necesaria ya que los "profesionales" tienen una forma de pensar "interesante" dejando en claro que no existe problema alguno.

Aseveran ingenieros rusos que "no pasa nada" lo que ocurrió con el estadio de Volgogrado. Aún no se sabe su vayan a dejar así ese hecho y en verdad no resulte peligroso para los aficionados que asistan a ver un partido de futbol, pues no quieren invertirle más dinero al hecho.

