Henry Martín minimiza el campeonato de Chivas

Para Henry Martín el campeonato de Chivas en la Concachampions no es algo que le quite el sueño y mucho menos envidie o es lo que aseguró el actual jugador de las Águilas del América, quien se dijo tranquilo por lo que vive, a pesar de que los goles ya no están dentro de sus posibilidades, ya que aseguró que "ya me conocen y por eso me marcan mejor".

América vs. Santos, ¿dónde y a qué hora ver el partido?

"Más que picar (Chivas campeón) siento que nosotros nos quedamos con las ganas de haber peleado ese torneo y qué mejor que contra Chivas. Me da gusto por amigos que tengo ahí, además queda demostrado que nuestro futbol es mejor que el de la MLS", siguió. “Desde el principio sabíamos que íbamos a jugar dos torneos, luchamos con todo en ambos. Nos quedamos con la ‘espinita’ de Concacaf, pero esas mismas ganas se usan en la Liguilla para buscar el campeonato", fueron las palabras del seleccionado nacional, quien habló para el diario deportivo Récord.

Para el joven jugador y quien por cierto vivirá su primera Liguilla como futbolista profesional, enfrentar a Santos Laguna en la última jornada del Clausura 2018 será de suma importancia para el ex elemento de Tijuana, pues aseveró que la Liguilla será importante asumirla en su máxima expresión.

“Tenemos la oportunidad de subir algunos puestos en la tabla ganando, y ése es nuestro objetivo porque queremos recibir más partidos en casa; la Liguilla es otro torneo, donde el octavo le pega al primero y es importante que sepamos lo que estamos jugando”, sentenció el joven águila.

