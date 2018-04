'Pancho Billa', el aficionado de los Bills que asistió al Draft en su lucha contra el cáncer

El deporte continúa dejando emotivas historias al rededor del mundo, prueba de ello es la de Ezra Castro, mejor conocido como 'Pancho Billa', el aficionado de los Buffalo Bills que asistió al Draft 2018 de la NFL durante su lucha contra el cáncer.

A pesar de que durante la semana 'Pancho' tuvo sesiones de quimioterapia no desperdició la oportunidad de ir a apoyar al equipo que tanto ama, por lo que vivió una noche especial que recordará toda su vida, ya que tuvo la oportunidad de anunciar la tercera selección de los Bills, durante el Draft, mismo al que asistió con un sombrero de charro, sarape y máscara de luchador.

Te puede interesar: Aficionados desnudan a jugadores que ascendieron a Primera División

El emotivo momento lo compartió la NFL a través de su cuenta de Twitter. "Un Buffalo Bills súper fan está luchando contra el cáncer. Así que Andre Reed y Fred Jackson lo llamé al NLF Draft escenario. ¡Increíble!", escribió.

One @BuffaloBills super fan is battling cancer. So @Andre_Reed83 + @Fred22Jackson called him up to the @NFLDraft stage.

Mientras que 'Pancho Billa' no dejó de presumir a través de redes sociales lo bien que la pasó junto a los Bills. "No fue un sueño… sucedió. ¡Gracias! Buffalo Bills. Serán bendecidos para siempre, los quiero a todos", escribió a través de su cuenta de Twitter.

It wasn't a dream… IT happened. THANK YOU! @buffalobills 🤜💙🤛. #BillsMafia @Andre_Reed83 @Fred22Jackson you will forever be blessed. I love you all. #PanchoPower #VivaLosBills

— Pancho Billa (@PanchoBilla1) April 28, 2018