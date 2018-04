Mohamed Salah no pudo contra el Stoke City

El Liverpool, con la cabeza en la vuelta de semifinales de Liga de Campeones ante el Roma, no pasó del empate este sábado ante el Stoke City (0-0), quien queda tocado de muerte, pese a las ocasiones claras de Mohamed Salah.

El egipcio tuvo la ocasión de romper el récord de goles en la Premier League de Cristiano Ronaldo, Luis Suárez y Alan Shearer, que anotaron 31 tantos en el pasado, con una inmejorable oportunidad en el minuto cinco de partido.

En un pase en largo a la espalda de la defensa, Salah se plantó delante de Jack Butland y picó el esférico ligeramente desviado de la portería.

🗣️ Skipper reacts to the Potters' goalless draw away at @LFC

El marcaje agobiante de Erik Pieters durante todo el encuentro le secó, con lo que dejó su marca, a falta de dos partidos, en 31 tantos.

Jürgen Klopp, técnico de los 'Reds', revolucionó el once respecto a lo visto el martes pasado ante el Roma y dio entrada a Ragnar Klavan, Joe Gomez, Alberto Moreno, Georginio Wijnaldum, Trent Alexander-Arnold y Danny Ings, manteniendo arriba a Roberto Firmino y al pichichi Salah.

No obstante, el Liverpool no pudo tirar abajo la barrera del 0-0 y tuvo que ver que le anularan un gol a Ings por fuera de juego.

FT: Fight, spirit, great point. There's still hope (0-0) #SCFC pic.twitter.com/sqTyDjnEKR

Por su parte, el Stoke, que necesita un milagro para escapar del descenso, apenas dio muestras de inquietar a los de Klopp y se conformó con un empate que les deja al borde de caer a la Championship.

Los 'Potters' son, en estos momentos, décimo octavos, con 30 puntos, a tres del Swansea, que marca la salvación, pero con dos partidos menos que los galeses.

En el caso de que el Swansea arrancara una victoria ante el Chelsea, el Stoke sería equipo virtualmente de segunda, ya que tienen peor diferencia goleadora.

💬 'The team performance, to a man was absolutely outstanding'

Paul Lambert reacts to this afternoon's point away at @LFC

FREE 📺 https://t.co/swhXHS9zRU#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/gIxIhPZYrq

— Stoke City FC (@stokecity) April 28, 2018