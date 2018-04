Alanís deja a Chivas y viaja a Europa

Todavía se niega a revelar el nombre de su futuro equipo, aunque ha trascendido que jugará para el Getafe. Por lo pronto, el defensa central Oswaldo Alanís ha dejado a Chivas y este domingo viajó a España, para firmar con el que se convertirá en su nuevo club.

“Esperemos que puras cosas buenas, la idea es crecer, seguir en búsqueda de los sueños que es lo que todo ser humano siempre busca, seguir avanzando. Ahorita va terminando el torneo, hace unas horas, ahora me toca viajar y ya tendremos noticias en cuanto sea todo oficial. Cada vez más cerca (el sueño de jugar en Europa) y con fe de que se va dar de buena manera. Ahorita debo viajar y presentarnos para que vengan buenas noticias”, explicó este domingo, poco después de las 05:00 horas, al llegar al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo.

Antes de partir, reveló que no ha tenido oferta alguna para quedarse en el Guadalajara, a pesar de que el director deportivo, Francisco Gabriel de Anda dijo el viernes que buscarían convencerlo de quedarse. “Hemos tenido acercamiento en otras cosas, en tema de renovación no lo hemos tocado, sólo otros temas futbolísticos. Creo que es una buena persona que le va sumar a Chivas, pero no hay nada en cuanto ofertas, entonces nos mantenemos al margen. Comunicación bien, pero no ha habido nada más”, señaló.

Aseguró que los tres años en Chivas han sido positivos. “Sería muy grande lo que tendría que describir, pero yo creo que fueron años muy buenos futbolísticamente. Muy buenos en experiencia, vivencias, en sumar a mi vida en muchos sentidos: relaciones, amistades, entrenadores que conoces. En este caso Matías que es el que me tocó, un poco también el ‘Chepo’, pero especialmente Matías. Son muchas cosas que aprendimos y aparte le sumamos también a la historia de Chivas”, afirmó Alanís.

El zaguero central se va como futbolista libre, al terminar su contrato con Chivas. Esto le causó conflictos con la directiva al principio del semestre. Fue separado de la pretemporada como medida de presión para que firmara un nuevo convenio y no se fuera gratis. Pero no lo hizo y ahora está a punto de concretar su sueño de jugar en Europa.

“Mucho aprendizaje, este semestre y el otro porque vivir lesiones y salir de diferentes dificultades te enseña a veces mucho más que las cosas positivas. Ahora también el inicio del torneo fue difícil por temas que ya sabemos, pero salir adelante y terminar de esta manera con un campeonato (de Concacaf), las relaciones que se hacen, el compañerismo, la unión del grupo, muchas cosas que se rescatan. Por lo que he vivido en Chivas, estoy y contento de haber estado aquí”, finalizó Oswaldo Alanís.

