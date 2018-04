'Checo' Pérez se sube al podio en el GP de Azerbaiyán

El piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez consiguió su primer podio del año tras terminar en el tercer puesto durante el Gran Premio de Azerbaiyán, carrera en donde se corono Lewis Hamilton (Mercedes) y el segundo puesto lo ocupó Kimi Raikkonen (Ferrari).

Con este nuevo resultado, el piloto de Force India marcó la historia tras convertirse en el mexicano con más podios en la Fórmula 1 al sumar ocho a lo largo de su carrera, y superar la marca que tenía con Pedro Rodríguez.

Un pinchazo de Bottas cuando lideraba la carrera, en una prueba relanzada por el accidente entre los dos pilotos de Red Bull, el holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo, puso la victoria en bandeja para Hamilton, la número 63 de su carrera y la primera de esta temporada.

El líder del Mundial, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), terminó cuarto después de haberse pasado de frenada al intentar adelantar a Bottas antes de su pinchazo, seguido por el español Carlos Sainz (Renault), quinto, el monegasco Charles Leclerc (Sauber), sexto, y el español Fernando Alonso (McLaren-Renault), séptimo.

El canadiense Lance Stroll (Williams), el belga Stoffel Vandoorme (McLaren-Honda) y el neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso) completaron los diez primeros lugares que dan acceso a los puntos.

Hasta siete pilotos tuvieron que abandonar la carrera, el último de ellos Bottas, que sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda cuando se encaminaba hacia la victoria, probablemente causada por algún resto de otro monoplaza sobre la pista.

PER: "I am speechless!"

He's the first driver to take a second podium in Baku! 💪#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/qxpwUOJFgC

— Formula 1 (@F1) April 29, 2018