VIDEO: Vetan a aficionado de un estadio y renta una grúa

Un veto que le impedía entrar al estadio en Turquía no fue impedimento para que un fan observara a su equipo, pero hizo hasta lo imposible por no perderse al club de sus amores, que, sin duda, fue algo que no le impidió dar un paso más.

Fallece legendario luchador mexicano Universo 2000 a los 55 años, el menor de los

El seguidor del Denizlispor, conocido como Yamuk Ali, rentó una grúa el sábado pasado para ver el juego desde fuera del inmueble en la ciudad de Denizli, según reportes de medios.

PUBLIMETRO TV