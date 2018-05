VIDEO: Jugadores de la NBA, en la fiebre de Dragon Ball

Durante los ‘playoffs’ de la NBA el elemento de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, tuvo uno de los momentos más curiosos antes de que iniciara el duelo, ya que en zona de relajación y mientras le masacraban las piernas, el basquetbolista se dio tiempo de ver un capítulo de Dragon Ball.

Embiid getting ready for the game with some Dragon Ball Z 😂

(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/4cOKMggK5u

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 30, 2018