VIDEO: Marcelo admite que metió la mano en el área y era penalti para Bayern

El zaguero del Real Madrid, Marcelo, reconoció que el balón sí golpeó su mano dentro del área, en una de las jugadas mas polémicas del partido donde avanzaron a la Final de la Champions League ante el Bayern Múnich.

El defensor de los merengues fue entrevistado por Fox Sports al finalizar el duelo y sin titubear admitió que la pelota pegó en su mano y por lo tanto era penalti.

Las declaraciones de Marcelo empezaron a hacerse virales por aceptar que el silbante se equivocó a favor del Madrid, pero después quiso aclarar que han habido algunas otras veces que los nazarenos cometen errores que les juegan en su contra, por lo cual prefiere mantenerse ajeno a sus opiniones respecto al trabajo de los ‘hombres de negro’.

“Sí, si me pega. (En la mano). Si me ha pegado en la mano yo creo que sí (es penalti). Muchas veces los árbitros han fallado contra nosotros, y ahora no puedo llegar aquí a hablar de los árbitros otra vez. Porque cuando falla contra nosotros no hablo. Es lo que hay, ser árbitro es difícil, porque hay mucha gente en el área penal. Si te digo que no tocó mi mano soy un mentiroso”, apuntó Marcelo.