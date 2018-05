Guardado responde a directivo: 'No es quiera chingarte a ti'

Siguen los dimes y dirigentes entre directivos y jugadores dentro del futbol mexicano por la supuesta abolición del Pacto de Caballeros, esta vez fue el capitán de la Selección mexicana, Andrés Guardado quien le respondió al vicepresidente de Pachuca, Andrés Fassi, tras declarar a ESPN que en un país de 100 millones de habitantes a quién no le gustaría ser esclavo ganando 500 o 600 mil pesos mensuales.

En este sentido, Guardado no se quedó callado y explicó que la intención de quitar el famoso Pacto de Caballeros no es pedir más dinero a los dueños de los clubes, sino tener la libertad de definir su futuro sin una presión externa.

“En la mañana vi una declaración de Andrés Fassi que decía que ¿cuántas personas en un país con 100 millones de habitantes como es México no quisieran ser esclavos con 500 o 600 mil pesos mensuales? Esa es la mentalidad de nuestros directivos. No es que quiera chingarte a ti y ganar más dinero, simplemente como jugador quiero lo justo, un trato digno, decidir mi futuro, no estar amarrado a un Pacto de Caballeros para que nos congele por tonterías que se manejan en México”, comentó el ‘Principito’.