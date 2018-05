Porristas de los Redskins de la NFL manifiestan abuso sexual

Las porristas de los Washington Redskins de la NLF vivieron una pesadilla durante el viaje que realizaron con el equipo a Costa Rica durante el 2013, mismo que aprovecharon para exponerlas a abuso sexual frente a unos 'patrocinadores'.

Se trataba de una sesión fotográfica que tenían que cumplir, en donde fueron obligadas a posar sin sosten frente a patrocinadores y propietarios de suites de FedExField, todos hombres, quienes tuvieron acceso directo a las sesiones. Siendo una noche cuando se les avisó que nueve de las 36 porristas aún no culminaba su trabajo, y que tendrían una 'tarea especial', misma que las comprometía a ser las acompañantes personales de los patrocinadores en un club nocturno.

"Así que regresen a su habitación y prepárense",sentenció el director. "No nos pusieron una pistola en la cabeza, pero era obligatorio para nosotros ir", dijo una de las porristas. "No nos preguntaron, nos dijeron. Otras chicas estaban devastadas porque sabíamos exactamente lo que estaba haciendo", informó el New York Times.

Las porristas afirmaron que en ningún momento se vieron involucradas con el sexo; sin embargo, fue un hecho incómodo para cada una de ellas, y sobre todo la exigencia de su director que las tomaba como un símbolo sexual para complacer a los hombres.

