VIDEO: Salvan a jugadores de beisbol de la lluvia

Se jugaba el partido entre los Diablos Rojos del México y su similar de los Olmecas de Tabasco en la Ciudad de México, cuando una fuerte lluvia cayó en el Estadio Fray Nano y el resultado, hasta ese momento, era de 3-0 a favor del conjunto visitante.

Mexicano Omar Govea es separado del Excel Mouscron por su 'actitud'

Así tuvieron que sacar a los jugadores de Diablos ya que el dugout quedó completamente inundado @record_mexico pic.twitter.com/gj4uRvw1Pt — César Cruz (@cgcruz58) May 5, 2018

En las imágenes se observan a los jugadores dentro del dugout tratando de resguardase de la fuerte lluvia. No es la primera ocasión que sucede algo dentro de un partido de beisbol, ya que es un deporte que tiene la posibilidad de parar el duelo y continuarlo cuando cesa el agua o, en caso de que no pare, se pospone el juego, esto en caso de que no se haya jugado por completo la quinta entrada (reglamento).

Impresionante diluvio con granizo incluido en el Fray Nano!!! Juego suspendido entre México y Tabasco en la parte alta de la segunda entrada, los Olmecas arriba en la pizarra 3-0 pic.twitter.com/Usjaqkjr5T — César Cruz (@cgcruz58) May 5, 2018

Hasta el momento no han dicho nada sobre a qué hora se reanudará el duelo, por lo que la pizarra seguirá favoreciendo a los tabaqueros, quienes habían demostrado importante superioridad dentro del diamante.

PUBLIMETRO TV