Ex entrenador Alex Ferguson es operado de emergencia por derrame cerebral

Manchester United informó que su ex técnico Alex Ferguson fue intervenido de emergencia tras sufrir un derrame cerebral.

Localizan cadáver de ciclista alemán en Chiapas

El club de la Liga Premier inglesa señaló que “el procedimiento salió bien, pero él necesita un periodo de cuidados intensivos para que la recuperación sea más óptima”.

“Su familia solicita privacidad en este asunto”, añadió.

Ferguson, de 76 años, se retiró como entrenador del United al final de la temporada de 2013, luego de 26 años al mando.

El histórico ex timonel fue quien estuvo al frente cuando el mexicano Javier Hernández comenzó el sueño europeo en el Manchester United, en 2010, por lo que 'Chicharito' no tardó en enviar un mensaje de apoyo para quien fuera su gran maestro.

"Todas mis oraciones y pensamientos también están con él y su familia. ¡Sé fuerte jefe!", escribió el seleccionado mexicano en su cuenta de Twiiter, en el que citó una publicación de su ex compañero en los Red Devils, Michael Carrick.

All my prayers and thoughts as well are with him and his family!! Be strong boss!!!! 🙏🏽💪🏽 https://t.co/Tbvw2fEhEt



"Absolutamente devastado al saber que Sir Alex está enfermo en el hospital. Todos mis pensamientos y oraciones están con él y su familia. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sé fuerte jefe", escribió el mediocampista.

Absolutely devastated to hear about Sir Alex being unwell in hospital. All my thoughts and prayers are with him and his family. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Be strong Boss xx

— Michael Carrick (@carras16) May 5, 2018