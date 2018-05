Liga y Ascenso MX mandan mensaje a aquellos que no cumplan las reglas

Por medio de un comunicado de prensa, la Liga MX junto al Ascenso MX dejaron en claro que los clubes y jugadores que no estén de acuerdo con las reglas impuestas por el certamen mexicano serán castigados por infringir las nuevas decisiones que se tomaron hace algunas semanas.

AGUÁNTENSE Y CÁLLENSE!

El comunicado de @AscensoMX amenaza a los clubes y jugadores que sigan hablando contra el NO ascenso y las reglas vigentes. 🤮 pic.twitter.com/vEPWqw92NQ — SoyReferee (@SoyReferee) May 5, 2018

"Por todo lo anterior, y deseando que no se siga haciendo uso indebido de las plataformas de comunicación, así como engañando a la afición sobre el particular, la Liga MX / Ascenso MX confirma que se dará cumplimiento al Reglamento de Competencia hasta el último de los encuentros que abarca la temporada 2017-2018 y conmina a todos los involucrados: clubes, jugadores, cuerpo técnico, y directivas, a observar desiciones correspondientes y actuar a favor de la competencia y no en contra de ella…", asegura el boletín.

Comunicado de la LIGA MX / ASCENSO MX.https://t.co/3Ii5wgVFTE pic.twitter.com/sdGPUdDYbt — LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) May 5, 2018

Esto quiere decir que en cualquier momento que alguien haga mal uso sobre las leyes que se colocaron para el "mejoramiento de nuestra pelota mexicana, será castigado con el objetivo de que, de ahora en adelante, se haga lo que se pide y la pelota ruede a "favor" de algunos cuantos.

