Yarely Salazar obtiene plata en Argentina

La mexicana Yarely Salazar se adjudicó la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que concluyó este domingo en la ciudad argentina de San Juan, y con ello dio a su país la tercera presea del concurso.

Salazar, quien representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, entró en el segundo puesto en la prueba de Gran Fondo de la justa regional de 80 kilómetros en la categoría Sub 23, en donde la cubana Claudia Baro se llevó el oro, en tanto que el bronce quedó en poder de la chilena Paula Villalón.

Las tres corredoras mostraron una dura pelea a las elite, en donde las cubanas Arlenis Sierra, Iraida García y Marlies Mejía acapararon el podio con un tiempo de 1:58.30 horas, el cual fue el mismo tiempo para las tres corredoras.

Mientras que el resto de las mexicanas que también tomaron parte fueron Jessica Bonilla (Sub 23), que se instaló en la plaza 23; Ana Teresa Casas (elite), en el 47; la internacional Brenda Santoyo (Sub 23) se fue hasta el cupo 53, y Andrea Ramírez (Sub 23), en el 55.

De esta manera, México cerró con tres preseas de plata gracias a las actuaciones de Jessica Bonilla, Francisco Lara y Yarely Salazar.

