Reportan que Carlos 'Gullit' Peña está desaparecido

Parece que los problemas personales no terminan para Carlos ‘Gullit’ Peña, de quien ahora se desconoce su paradero, pues según información del diario El Universal, el ex jugador de Cruz Azul no se ha reportado con su familia desde hace un par de días, por lo que temen que se encuentre sumergido en la depresión o el alcohol.

La información refiere que desde hace dos días nadie sabe nada del famoso ‘Gullit’, quien supuestamente tiene problemas con la bebida y esto podría tener más preocupados a sus familiares, pues consideran que su estado emocional no es el óptimo en estos momentos, sobretodo después de que la Máquina anunció que ya no lo quiere en su plantel.











Al parecer ‘Gullit’ solamente arreglaría algunas cuestiones personales en la Ciudad de México, pero hasta este viernes nadie sabe nada de él, lo cual genera diversas especulaciones sobre su situación anímica, ya que atraviesa por el peor momento de su carrera deportiva y todo indica que personal también.

'Gullit' tuvo un paso con más pena que gloria por Cruz Azul, luego de que Pedro Caixinha lo trajo desde el Rangers de Escocia, donde militó algunos meses junto a otro mexicano, Eduardo Herrera, quien todavía sigue en el país británico.