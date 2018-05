VIDEO: Prenden fuego a camioneta con personas adentro previo a un partido

La final de la Copa que disputaron en Atenas el AEK y el PAOK está marcada por los actos violentos y disturbios protagonizados por las aficiones de ambos equipos, a pesar de que la UEFA mira con lupa si el futbol griego puede continuar formando parte de las competiciones internacionales.

Los incidentes, que se suceden desde los días previos al encuentro, se fueron agravando conforme se acercaba la hora de la final, que a pesar de todo comenzó como estaba previsto.

Las excepcionales medidas de seguridad, con 5.000 agentes de policía y 30 escuadrones de agentes antidisturbios, no han evitado que estalle la violencia tanto dentro como fuera del estadio OAKA.

Hasta ahora, en los alrededores del estadio una persona ha sido detenida y trece han sufrido heridas leves.

Esta tarde un grupo de ultras del AEK de Atenas prendió fuego a una furgoneta en la que viajaban seguidores del PAOK al lanzarle cócteles molotov.

Una vez los ocupantes salieron del vehículo, los golpearon, dejándolos levemente heridos, y huyeron del lugar.

Además, según informan medios locales, un grupo de seguidores del equipo de Salónica intentó entrar al estadio sin billete, y otro, del AEK, fue rechazado por la Policía con gases lacrimógenos cuando intentaron acercarse a los aficionados del PAOK conduciendo motocicletas y prendiendo fuego a algunos contenedores.

Dentro del estadio el último incidente estalló cuando varios seguidores de los negriblancos invadieron las gradas que se mantienen vacías para separar a las aficiones.

Además, justo antes de comenzar el partido, varios aficionados del PAOK invadieron el foso y provocaron un pequeño incendio al disparar unas cinco bengalas.

La pasada madrugada Atenas se convirtió en un campo de batalla que provocó la interrupción del tráfico en varias calles principales del centro de la ciudad.

Estos dos equipos se vuelven a ver las caras tras su último encuentro, el polémico partido en el que el presidente del PAOK, Iván Savvidis, invadió el campo de juego armado con una pistola para protestar por la anulación de un gol en el último minuto.

Este incidente provocó la suspensión de la liga griega durante tres semanas y unas sanciones contra el club de Salónica que propiciaron que el AEK se proclamara campeón. No lo era desde hacía veinticuatro años.

El futbol griego atraviesa una crisis de credibilidad crónica, con acusaciones de partidos amañados y enfrentamientos graves entre aficionados de los clubes.

Tras la suspensión de la liga en marzo, el presidente del comité de la FIFA para supervisar la Federación Griega de Futbol (EPO), Herbert Huebel, recomendó la expulsión de los clubes griegos y sus selecciones nacionales de las competiciones internacionales.

La FIFA tomará una decisión al respecto a comienzos de junio y la EPO tiene tiempo hasta entonces para presentar un plan de reformas.

Crazy scenes in Greece, as PAOK wins the Cup Final vs AEK Athens. Pelkas scores, tries to go towards the fans, special forces try to stop him, but he doesn't care. Football is AMAZING! pic.twitter.com/DCgNHD7MFG

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 12, 2018