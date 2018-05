Neymar tiene luz verde para regresar a los entrenamientos

El delantero brasileño Neymar, que estaba de baja desde febrero pasado por una lesión en el pie derecho por la que tuvo que ser sometido a una cirugía en Brasil, recibió este sábado autorización del médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, para volver a los entrenamientos.

"Así que salió del hospital se dirigió al centro de entrenamientos del PSG. Ya comenzó los trabajos físicos en el campo para adaptarse a los impactos y a esfuerzos mayores, y los trabajos de equilibrio", afirmó Lasmar en declaraciones que ofreció desde París a la prensa brasileña.

La autorización fue dada después de que el médico de la selección brasileña sometiera a Neymar a una serie de exámenes junto con los médicos del PSG francés.

La principal estrella de la Canarinha fue autorizada a volver a los entrenamientos dos días antes de que el seleccionador brasileño, Tite, divulgue su lista de convocados para el Mundial de Rusia 2018 y nueve días antes de que los escogidos se concentren en la ciudad de Teresópolis para iniciar la preparación para la competición.

Según Lasmar, los exámenes de imagen a los que fue sometido este sábado en París mostraron que Neymar se recuperó muy bien de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho por la que tuvo que ser operado.

"El examen fue muy bueno. Los resultados fueron los mejores posibles a las 10 semanas de la cirugía. A partir de hoy está liberado para comenzar los trabajos en la cancha y ya los comenzó", afirmó.

Según Lasmar, la expectativa es que Neymar aumente de forma progresiva su trabajo de campo y que comience a entrenarse con el balón cuando se concentre con la selección brasileña en la Granja Comary, la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol en la ciudad de Teresópolis.

