Prefiero ir a Europa que a Chivas: Erick Gutiérrez

Uno de los nombres que más ha sonado como refuerzo de Chivas es el futbolista de los Tuzos de Pachuca, Erick Gutiérrez, quien afirmó que su prioridad es militar en el Viejo Continente antes que llegar con el cuadro rojiblanco.

"Prefiero ir a Europa que a Chivas, es un reto. Sí hay charlas con algunos equipos, pero no me desespero. Sé que puede llegar en cualquier momento", mencionó a ESPN.

Gutiérrez tiene el sueño de jugar en Europa; sin embargo, está convencido en que debe ir con calma y no está 'urgido' de dejar la Liga MX.

'Guti' fue una de las sorpresas que tuvo la lista preliminar de Juan Carlos Osorio rumbo al Mundial de Rusia 2018 a lo que se dijo sorprendido afirmando que no esperaba el llamado. "Contento por el llamado, la verdad no me lo esperaba. Una gran sorpresa para mí, estaba aquí con la familia en Sinaloa de vacaciones, no me lo esperaba, pero bueno ahorita que tengo la oportunidad debo aprovecharla al máximo", sentenció.

