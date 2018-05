Las prelistas de las selecciones que irán a Rusia 2018

El Mundial de Rusia 2018 cada vez está más acerca y ya algunos estrategas dieron a conocer la prelista oficial de los posibles jugadores que representarán a cada una de las 32 selecciones que buscarán llenarse de gloria, a partir del 14 de junio en Moscú.

Algunos de los técnicos dieron a los 23 futbolistas que estarán en su grupo, mientras otros dieron hasta 35 posibles profesionales, como es el caso de Argentina, que al parecer tiene a muchos buenos elementos o dudas para saber a quienes darle la oportunidad de subirse al barco mundialista.

Grupo A

EGIPTO

Porteros

Essam El Hadary, Mohamed el Shennawy, Sherif Ekramy y Mohamed Awad.

Defensas

Ahmed Fathi, Saad Samir, Ayman Ashraf, Mahmoud Hamdy, Mohamed Abdel Shafy, Ahmed Hegazi, Ali Gabr, Ahmed Elmohamady, Karim Hafez, Omar Gaber y Amro Tarek.

Medios

Tarek Hamed, Mahmoud Abdel Aziz, Shikabala, Abdallah Said, Sam Morsy, Mohamed Elneny, Kahraba, Ramadan Sobhi, Trezeguet y Amr Warda.

Delanteros

Marwan Mohsen, Ahmed Gomaa, Kouka y Mohamed Salah.

Grupo B

Grupo C

ICYMI: Our 26-man squad for the pre-tournament training camp in Turkey and friendly match against Czech Republic. pic.twitter.com/xvQYJN9NSz

— Caltex Socceroos (@Socceroos) May 15, 2018