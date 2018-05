Messi no ve a Argentina como favorita en Rusia 2018

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, dijo que desea ganar el Mundial Rusia 2018, el cual comienza el próximo mes, pero afirmó que los equipos candidatos a ganar la Copa son Alemania, Brasil, España y Francia.

En una entrevista con el canal argentino TyC Sports, a un mes de que comience el Mundial, uno de los mejores jugadores del mundo explicó que Alemania "ya sabemos lo que puede dar", ya que actualmente es la selección campeona.

Sobre Brasil afirmó que el equipo "llega muy bien" a Rusia y que como grupo "funciona perfecto, se cierra muy bien atrás y después te saca la contra y te liquida con Neymar, Coutinho y Gabriel Jesús, que son rápidos".

Al evaluar a España, Messi explicó que "juegan muy bien, tienen un juego distinto al de Brasil, son muy vistosos", mientras que a Francia sólo le juega en contra "que por ahí tiene muchos jóvenes".

Con respecto a Argentina, la estrella del Barcelona consideró que "hacer un buen Mundial es estar entre los cuatro mejores, merecemos estar ahí por la historia que tenemos".

También aclaró que ganar la Copa "es un deseo de todos los que venimos en esta última década, lo sentimos como un deseo, no como una obligación, no tenemos la obligación con nadie".

Messi se animó a describir al entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli, quien "todo lo vive con intensidad, le pone todo a lo que hace a los entrenamientos, en el día a día, en las charlas, te da toda la información que necesitas para cada partido".

Además, reveló que Sampaoli ya le había dicho personalmente que lo consideraba el mejor jugador de la historia, pero cuando lo declaró públicamente, lo sorprendió.

"No es un objetivo ser el mejor de la historia, yo no me propuse nunca ser el mejor de la historia, cada vez que arranca un año quiero dejar todo y ganar todo, pero pienso en lo colectivo", dijo.

NO LE GUSTARÍA VER A NEYMAR EN EL REAL MADRID

Lionel Messi admitió que sería “terrible” que su amigo y ex compañero Neymar fiche para el Real Madrid.

"Sería terrible, por todo lo que significa Ney para el Barcelona”, comentó en la misma entrevista.

La declaración de Messi ocurre en momentos que toma fuerza el rumor de que el astro brasileño jugará la próxima temporada en el Madrid.

“Si bien se fue de la manera que se fue, ganó un título importante acá, ganó Champions, ganó la Liga. Que termine en Real Madrid sería un golpe duro para nosotros y para el barcelonismo”, opinó Messi en referencia a la rivalidad con el club merengue.