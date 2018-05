Chávez Jr. pensó en el retiro tras derrota ante el Canelo

Julio César Chávez Jr. asegura no estar acabado pero aceptó que después de ser derrotado por Saúl Canelo Álvarez contempló la idea de retirarse del boxeo.

Chucky Lozano estaría en la mira de un club español

Rocky entrena a Diego Reyes para el clima de Rusia 2018

“Pues cuando acabó la pelea con Canelo la pensé muy bien, como se dice en mi tierra, me agüité, me puse un poco triste, estaba decepcionado porque no hice la pelea que quise, por todas las cláusulas que se aceptaron, muchas cosas que se aceptaron que fueron malas y las hicimos a la desesperada y yo pues estaba pensando en a lo mejor ya no boxear, se me fueron las ganas de boxear, así se me fueron unos meses. Hasta hace como cinco meses decidí que quería seguir boxeando, pelear en mi peso, en supermedio o semicompleto, darme la oportunidad de pelear una o dos veces más para dar lo mejor de mí”, declaró el hijo de la leyenda en entrevista con ESPN.

De igual forma reconoció que la derrota ante el Canelo no le dolió tanto como esperaba, lo que también provocó que pensar sobre su futuro en el deporte. “Sinceramente, no me dolió tanto, eso es lo que me hizo pensar en si quería seguir boxeando o no quería seguir. Recuerdo que hace 5 o 7 años, la rivalidad (con Canelo) era muy grande, y haber perdido con Canelo hubiera sido la muerte en aquel tiempo. Pero ahora, me sorprendió tanto que no me dolió”, explicó.

El pugilista de 32 años no tuvo el rendimiento esperado ante Álvarez y señala que hubo dos principales factores que lo afectaron en ese combate: el peso y la inactividad.

“Fueron muchísimas cosas, principalmente fueron dos cosas, el peso, la multa (1 millón de dólares por cada libra por encima de las 164 pactadas) por el peso que me afectó mentalmente mucho, y la inactividad, porque venía de una fractura de mi mano, eso me afectó mucho, fue un 60-70% de lo que pasó en la pelea, junto a que su estilo pues es un peleador bajito, estaba activo, no es mal peleador, todo se conjugó para que no fuera una pelea competitiva como yo esperaba”, señaló.

Después de superar el trago amargo, Chávez Jr. dijo que volverá al ring en julio o agosto ante Gabriel Rosado o Sergio Mora, pero a quien le gustaría enfrentar es a Gennady Golovkin,

“Me gustaría enfrentarlo, en mi peso lógicamente y haciendo dos peleas antes, pelear ahorita con Golovkin sería otra pelea por dinero como fue la pelea por Canelo, que si no fue por el dinero, quizá me doy a entender mal, si no es por dinero, hay que hacer dos o tres peleas para llegar al tope de mi capacidad física y estar activo como en mis mejores momentos, para agarrar una pelea importante como fue la de Canelo y podría ser la de Golovkin. Pienso que si agarro esa pelea, sería para ganarla y no nada más para pelearla”, comentó