'Trollean' a Oswaldo Sánchez tras decir que el futbol está de luto por Buffon

Este 17 de mayo Gianluigi Buffon anunció su adiós de la Juventus y de la Selección italiana. El ex portero Oswaldo Sánchez aseguró que el futbol está de luto por su anuncio y recibió duras criticas por su mala elección de palabras.

“La portería mundial está de luto. Un placer haber compartido con un gigante de talla internacional”, publicó Sánchez en su cuenta de Twitter junto a una imagen del guardameta italiano.

— Oswaldo Sánchez (@SanOswaldo_TD) May 17, 2018

Inmediatamente el ex portero del Atlas, Chivas y América recibió duras críticas ya que dio a entender que Buffon se había muerto.

De igual forma lo calificaron de amarillista y que había exagerado con sus palabras por lo que había provocado sustos que no tenían caso.

— FERNANDO HERRERA (@FERHERRA36) May 17, 2018

No mames Oswaldo pensé que se había muerto.

— Mario Piña Garza (@mario_garza91) May 17, 2018

Escribe bien el título, no seas amarillista. Espantas a la gente! 🤔

Tampoco es como que de luto!! Si aun no se muere no mames! Si esta bien pinche culero que se vaya Gigi pero pues… el tiempo no perdona y tu lo sabes San Oswaldo!

— Chef Ernesto (@chefernie88) May 17, 2018