Los deportistas invitados a la boda real

La boda real se llevó a cabo con un sinfín de invitados especiales. Ahora, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se unieron para siempre en Windsor, Inglaterra y sin duda fue el evento más importante del año, hasta el momento, que dejó marcado al mundo.

En esta ocasión, los ahora maridos tuvieron la oportunidad de hacerles llegar una invitación a los deportistas David Beckham, quien fue acompañado por su esposa Victoria y a la tenista estadounidense Serena Williams, quien también fue con su pareja.

Las invitaciones para el evento son escasas y contadas, es decir, no cualquiera puede llegar a tener la oportunidad de asistir, pues al ser una boda importante en el mundo, las protagonistas crean su mejor vestimenta y también el porte, ya que las imágenes le darán la vuelta al mundo.

Serena Williams’ royal wedding fascinator is so good it should count as another Slam win. pic.twitter.com/RBZ5lfPVOR

— SB Nation (@SBNation) May 19, 2018