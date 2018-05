En promesa a niño que vence el cáncer, catcher se pinta el pelo

Drew Butera, actual receptor del conjunto de los Kansas City Royals, se pintó el cabello de color rosa en homenaje a niño que está en busca de vencer el cáncer, momento que llamó la atención, ya que fue una promesa que hizo el beisbolista.

VIDEO: Hijo de Buffon rompe el llanto al ver su despedida con la Juventus

From meeting in 2016 and making a pact, to beating cancer and matching pink hair today! 💕 #DaganIsRad pic.twitter.com/C3bZHFPwdo

— Kansas City Royals (@Royals) May 18, 2018