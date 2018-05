Toluca vs. Santos, ¿dónde y a qué hora ver la Final?

El Estadio Nemesio Diez volverá a vivir una vez más una Final del futbol mexicano, y ahora es el turno de los Diablos Rojos del Toluca y Santos Laguna, quienes disputarán el partido de vuelta el próximo domingo 20 de mayo en punto de las 19:00 horas.

La escuadra lagunera llegará con una mínima ventaja al 'infierno' tras haber ganado el duelo de ida en el Estadio Corona por 2-1 ante el Toluca, equipo que bien sabe de remontadas, y más, cuando se trata de cerrar en casa.

Los dirigidos por Hernán Cristante no bajan los brazos, pues bien saben que tienen la capacidad para remontar el marcador y conseguir el título número once; sin embargo, tendrán a unos 'Guerreros' que vencer para que eso suceda, equipo que no dejará espacios para darle oportunidad a los Diablos, sino todo lo contrario, buscarán aumentar su ventaja en territorio ajeno para conseguir la sexta estrella.

Un partido que sin duda, nos brindará un gran nivel futbolístico innegable. Es por ello que aquí te dejamos las mejores opciones para que no te pierdas el partido de la Gran Final:

Fecha: domingo 20 de mayo

Hora: 19:00 horas

Canales de transmisión: TDN/ Univisión TDN/ Las Estrellas/ Azteca 7

