Ochoa y el Standard aseguran su presencia en la Champions League

El conjunto del Standard de Lieja, con el portero mexicano Guillermo Ochoa, jugará la próxima Liga de Campeones de Europa desde la tercera ronda en busca de meterse a la fase de grupos.

Este domingo, “Memo” Ochoa fue titular en el empate sin goles contra Sporting Charleroi y disputó los 90 minutos en el cierre de la campaña 2017-2018 de la Pro League de Bélgica, donde Standard se proclamó subcampeón.

El cancerbero jalisciense cumplió una notable primera experiencia en el futbol belga al totalizar 103 atajadas en 39 partidos disputados entre la fase regular y los playoffs por el campeonato.

"Les Rouches" concluyeron en el segundo puesto de la clasificación, con 43 unidades, tres menos que el campeón Brujas y por tal razón jugará desde fases previas del máximo certamen a nivel de clubes.

Si todo sigue a lo esperado, Ochoa Magaña continuará en el Standard de Lieja la próxima campaña y cumplirá uno de sus sueños cuando llegó al futbol europeo: jugar la Champions League, algo que no pudo con Ajaccio, Málaga ni Granada.

En caso de que así sea, el canterano del América sería el segundo portero en disputar la Liga de Campeones de Europa luego que en esta campaña el jalisciense Raúl Gudiño lo hizo con APOEL de Chipre.

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. #ChampionsLeague #HereWeCome #Preliminaries #UCL ⚽️🙏🏻🙌🏻 pic.twitter.com/yNzaH5hxsJ

— Guillermo Ochoa (@yosoy8a) May 20, 2018