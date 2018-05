Comparan a programa de Fox Sports con 'Ventaneando'

Hace una semana, el programa Agenda Fox Sports estrenó un formato muy particular y con una escenografía muy alejada a lo que comúnmente presentan los programas deportivos.

Comentaristas deportivos también opinaron del Segundo Debate Presidencial

Es por ello que los usuarios no tardaron en comparar la imagen del programa conducido por Valería Marín con el de espectáculos protagonizado por la periodista Pati Chapoy.

Y es que al igual que en la emisión de TV Azteca, ahora son cuatros los conductores que aparecen en el programa, quienes se encuentran sentados en sillones con una mesita de centro.

Valeria Marín se mantiene como la presentadora principal, mientras que Veronica Rodríguez, Ruben Rodríguez y Ricardo García la acompañan a comentar las noticias deportivas.

Hay que recordar que en el formato anterior, Marín compartía micrófono con Fernando Schwartz, ambos transmitían también para radio y la escenografía era más discreta, sobre una mesa de análisis.

Me suena… me suena… pic.twitter.com/fy1P15nhqs

No me agrado mucho la escenografía 😥 parece que voy a ver algún programa como venga la alegría 😔

No me gusta…

Parecen un programa de espectáculos y chismes 😟no me gusta lo siento

