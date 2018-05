Regresan las Grid Girls a la Fórmula 1

El Gran Premio de Mónaco de la temporada 2018 de la Fórmula 1 será especial ya que la Grid Girls estarán de vuelta.

De acuerdo con información del diario La Afición, los organizadores consiguieron un permiso para que las edecanes estén presente el 27 de mayo en el circuito de Montecarlo.

La modelos de la marca de relojes Tag Heuer estarán en la parrilla pero no desempeñarán funciones de las chicas de la parrilla como sostener los letreros con los nombres de los pilotos. Además también habrá modelos varones.

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes y actual campeón de la F1, celebró esta decisión diciendo que las “mujeres son la cosa más bellas del mundo” y Mónaco es un elegante Gran Prix, por lo que son una gran combinación.

Mientras que Sebastian Vettel, de Ferrari estuvo acuerdo con Hamilton y señaló que las mujeres que fueron grid girls en el pasado lo hicieron porque querían.













A principios de año Sean Bratches, director general de operaciones comerciales de la F1, confirmó que ya no habría Grid Girls en los grandes premios de la categoría ya que no iba de acuerdo con “los valores de marca y claramente no concuerda con las normas de la sociedad moderna”.

Las Grid Girls fueron sustituidas por Grid Kids en la presente temporada.