Prohibición de máscaras en el Mundial es por parte de la FIFA y no de Rusia

El embajador de Rusia en México, Eduard R. Malayán, aclaró que la prohibición de utilizar máscaras en la Copa Mundial que se efectuará este año fue por reglamento de la FIFA.

Subrayó que en la justa veraniega se respetará lo estipulado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), por lo que los seguidores mexicanos que asistan al certamen deberán innovar para apoyar al Tricolor.

“Vi una publicación en internet de un periódico diciendo que a hinchas mexicanos se les prohibirán las máscaras en Rusia, se les estará prohibido pero, no por Rusia, sino por FIFA”, aseveró el comisionado ruso.

“Las reglas de conducta son elaboradas por la FIFA, no hay nada nuevo, los hinchas mexicanos ya visitaron Rusia en la Copa Confederaciones”, estableció el embajador.

Resaltó que “nosotros (Rusia) no inventamos nada nuevo”, y exhortó a los aficionados mexicanos a respetar las reglas, no solo en Rusia, sino en cualquier parte del mundo que visiten.

“Nuestras reglas consisten en que hay que respetar las reglas de instancia en un país civilizado, ustedes viajan por el mundo, respetan las reglas del país y ahí está”, comentó en las instalaciones de la embajada de Rusia durante el acto de los balones elaborados por artistas que se expondrán en el Mundial.

Lamentó que el hecho de asegurar que Rusia fue el encargado de prohibir las famosas máscaras de luchador se debió a “un intento de denigrar la Copa Mundial” tal y como se intentó en los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014.

Malayán aseguró que “nadie va a ofender a los mexicanos en Rusia”, pero insistió que deberán apoyar al Tricolor de otra forma, inclusive consideró inaceptable, por lo que recomendó evitarlo, el famoso grito del saque de puerta al que intentan cambiar la última palabra por el apellido del presidente ruso.

“Considero que eso no es aceptable en nuestro país, no es costumbre de gritar nombres o apellidos de personalidades políticas en nuestros estadios; se puede gritar gol, apoyar a su selección diciendo ‘adelante México’. No estamos tan tontos para no entender que es un juego de palabras”, aseveró.

El diplomático advirtió que el motivo de no respetar las reglas podrá llevar a sanciones económicas para la Federación Mexicana de Futbol.

“De acuerdo a las normas de nuestro país, quiero mencionar que en los estadios estarán presentes las fuerzas de seguridad rusas, también las de ustedes (México), lo más importante (es que) estarán ahí los inspectores de la FIFA y ellos no son tontos, los aficionados deberán respetar las normas. Puede ser una multa para la Federación Mexicana de Futbol. Van a un estadio de futbol, no a una manifestación”.