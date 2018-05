Beckham pide a Zidane derrotar al Liverpool en la Champions

La Final de la UEFA Champions League cada vez está más cerca, y con ella las emociones de todos los aficionados del balompié al rededor del mundo, siendo David Beckham quien solicitó a Zinedine Zidane vencer al Liverpool para conseguir la 'Orejona' número 13 en la historia del Real Madrid.

"Solamente quiero desear a Zidane, al presidente y al club buena suerte en la Final de la Champions League y por favor, derrota al Liverpool. ¡Por favor!", señaló el ex futbolista inglés.

La petición de Beckham se debe a que estuvo en las filas del club merengue, además de que también defendió los colores del Manchester United, equipo con rivalidad histórica con el Liverpool.

