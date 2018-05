Estos son los peores asientos en la Final de la Champions League

Los amantes del futbol darían los que fuera por observar y disfrutar de un partido, por lo que harían hasta lo imposible por obtener el mejor puesto dentro de un inmueble; ya sea estadio, casa, restaurante, bar, etcétera, y así presenciar del deporte que más les agrada.

En la Final de la UEFA Champions League, juego más importante dentro del balompié internacional en cuestión de clubes, se llevaría a cabo el duelo entre el Real Madrid y Liverpool, finalistas del certamen 2017-2018.

Madrid-Liverpool: Dos grandes de Europa que buscan más gloria

El estadio Olímpico de Kiev fue la sede. Dentro del inmueble existen algunos lugares que son extraordinarios y se puede degustar del deporte más visto y practicado del mundo, pero también hay espacios donde no se observa el 70 por ciento del terreno de juego, es decir, únicamente se ve una portería y el césped que rodea la misma, en el lado opuesto de una cabecera.



En el coloso no hay televisión gigante como suele tenerse y mucho menos algo que pueda ser útil para mirar lo que ocurre dentro del tapete verde.

“Hay bastante contradicción entre los que dicen unos y otros. Nadie confirma el sector pero los encargados de la UEFA me dijeron que ya están enterados de eso y que no es cierto la toma desde donde está sacada la foto. Otros aseguran que esos lugares no van a ser utilizados. Hay una versión de que aquella tribuna es para sordos y contará con un relator especial para aquellas personas que cuenten con esa discapacidad”, fueron declaraciones de aficionados a Infobae.

En redes sociales se dieron a conocer algunas imágenes donde se observa una pared que divide las bancas, pero es un espacio amplio que se puede observar de manera sencilla.

El costo por esos lugares es de 160 euros -casi 200 dólares- y se encuentran dentro de la categoría 3 en el anillo inferior de la primera bandeja del sector D1.

