Loris Karius ofrece disculpas tras perder la Final de la Champions

La triste noche de Kiev será recordada por el portero del Liverpool Loris Karius, quien por dos errores garrafales hizo que el Real Madrid conquistara por tercera vez consecutiva la UEFA Champions League y número 13 en la historia del conjunto español.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el cancerbero alemán ofreció disculpas a todos los que salieron a afectados por la pésima actuación que tuvo como guardameta del cuadro inglés, después de haber hecho una de las mejores campañas de su vida.

Haven’t really slept until now… the scenes are still running through my head again and again… I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down… pic.twitter.com/w9GixPiQDC — Loris Karius (@LorisKarius) May 27, 2018

…As I said I'd just like to turn back the time but that's not possible. It's even worse as we all felt that we could have beaten Real Madrid and we were in the game for a long time… — Loris Karius (@LorisKarius) May 27, 2018

…Thank you to our unbelievable fans who came to Kiev and held my back, even after the game. I don't take that for granted and once again it showed me what a big family we are. Thank you and we will come back stronger. — Loris Karius (@LorisKarius) May 27, 2018

"Realmente no he dormido hasta ahora. Las escenas siguen corriendo por mi cabeza un a y otra vez. Lo siento infinitamente por mis compañeros de equipos, por sus fans y por todo el personal. Sé que lo eché a perder con dos errores y los decepcioné", siguió el bávaro. "Como dije, me gustaría retroceder el tiempo, pero eso no es posible. Es aún peor, ya que todos sentimos que pudimos haber derrotado al Real Madrid y estuvimos en el juego durante mucho tiempo".

Al final, agradeció a las personas que asistieron al partido en el Olímpico de Kiev. "Gracias a nuestros increíbles fanáticos y me dieron la espalda, incluso después del juego. No lo doy por hecho, pero considero que me mostraron la gran familia que somos. Gracias y regresaremos más fuerte".

