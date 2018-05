VIDEO: Premier League recuerda el debut de 'Chicharito' con el Man U

Javier 'Chicharito' Hernández es sin duda emblema de gol, fuerza, fe, etcétera y en la mayoría de los clubes donde ha estado es siempre una persona muy querida, dado a tener un carisma único y que también ha conquistado el futbol europeo.

La Premier League, máximo organismo del futbol británico, recordó el momento en que el ex jugador de Chivas hizo su debut con el Manchester United, mismo que fue gracias a un cambio que provocó el entonces entrenador Alex Ferguson por su compañero Wayne Rooney.

Good times, @CH14_ 🙌🏽#OnThisDay in 2010, The Little Pea signed for @ManUtd 🇲🇽 pic.twitter.com/SDZnwvhKwI

