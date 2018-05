Japón tendrá su propia versión del concurso Miss Bumbum

「Fitness Angel Show」ファイナリスト決定 . 7月25日(水)に東京ビッグサイトで行われるショー形式のコンテスト「Fitness Angel Show」。その出演者を決めるファイナリスト・オーディションが4月28日に開催され、書類審査を見事クリアした計71名が参加しました。 . オーディションの前には岡部 友によるセッショントレーニングや、カリスマ・ウォーキングトレーナー:Steven Haynesによるレッスンも行われ、会場の緊張感がほぐれたところでいよいよ審査開始。11名の審査員を前に、参加者は自身の美をアピール。いずれもが力強い自己PRや魅力的なポージングを披露してくれました . 結果、当初はファイナリスト12名を選出する予定が、審査員を悩ますほどの白熱した内容となり、最終的にはファイナリスト15名を選出。5月6日(日)からスタートする「Fitness Angel camp」を通して選抜予定の3名を加え、計18名が「Fitness Angel Show」本大会へと出演することになりました。 . ファイナリストは以下の通り。7月25日(水)の「Fitness Angel Show」に向けて、ファイナリストの動向を本サイトでも追っていきますので、ぜひご注目ください。 . また、オーディションに参加してくれたすべての魅力的な女性、オーディションで厳正なるジャッジをしてくれた審査員の皆様、そしてオーディションにご協力いただいた関係者の方々に感謝申し上げます。 . . 「Fitness Angel Show」ファイナリスト・オーディション 4月28日(土)@ゴールドジム 東陽町スーパーセンター 審査員(敬称略/順不同) ・株式会社 Global Numismatics Tokyo 代表取締役 羽生明 ・Fitness Angel 2017司会者 新谷幸三 ・株式会社 THINKフィットネス ジェネラルマネージャー 宇井大二郎 ・ウォーキングトレーナー Steven Haynes ・株式会社 AP 代表取締役 石田茂之 ・株式会社 代表取締役 三由 翼 ・株式会社 フェザーアーティスト 塚田暁子 ・フィットネスモデル Dulcemaria Alvarado Gonzalez ・フィットネスモデル/IFBB BIKINI PRO MIHARU ・株式会社 フロムファースト 代表取締役 小口友希子 ・Fitness Angel プロデューサー 岡部 友 . . 司会(敬称略) ・神田林美穂 . . 「Fitness Angel Show」ファイナリスト15名(敬称略/五十音順) ・アミン カレダ ・井口はるこ ・岩下和沙 ・大原法子 ・大槻 美穂 ・大山 成美 ・古渡奈々子 ・益池友佳 ・白塚麻衣子 ・中村未幸 ・七海 ・林 瑛子 ・溝呂木美代アン ・山田佳奈 ・渡邊千尋 ・古渡奈々子 . #spiceupfitness #美尻 #美尻トレーニング #美尻トレ #フィットネスエンジェル #fitness #fitnessangel #岡部友

A post shared by Fitness Angel (@fitness_angel.suf) on May 2, 2018 at 1:21am PDT